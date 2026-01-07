Napoli arrestato 27enne per spaccio in via Duchesca | aveva marijuana e hashish

Nella serata di ieri, la Polizia di Napoli ha arrestato un 27enne gambiano, irregolare e con precedenti, nell’ambito di controlli mirati al contrasto dello spaccio di droga. Durante l’intervento, sono stati sequestrati marijuana e hashish in via Duchesca. L’arresto si inserisce nelle operazioni di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti promosse dalla Questura.

È stato arrestato nella serata di ieri un 27enne di origine gambiana, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, nell'ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato .

