Napoli a 15 anni pugnalano un 17enne per rapinarlo del telefonino | arrestati
Il 28 ottobre a Napoli, tre minorenni sono stati arrestati dai carabinieri per aver aggredito e ferito un ragazzo di 17 anni in via Don Bosco, tentando di rapinarlo del telefonino. I giovani, di 14 e 15 anni, sono accusati di aver utilizzato un coltello durante l’attacco. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla criminalità tra i minori in città.
I carabinieri hanno arrestato due 15enni e un 14enne per l'aggressione a un ragazzo di 17 anni il 28 ottobre in via Don Bosco: accoltellato per il cellulare.
