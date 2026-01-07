Napoli a 15 anni pugnalano un 17enne per rapinarlo del telefonino | arrestati

Il 28 ottobre a Napoli, tre minorenni sono stati arrestati dai carabinieri per aver aggredito e ferito un ragazzo di 17 anni in via Don Bosco, tentando di rapinarlo del telefonino. I giovani, di 14 e 15 anni, sono accusati di aver utilizzato un coltello durante l’attacco. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla criminalità tra i minori in città.

