L’articolo 37 della finanziaria siciliana introduce mutui senza interessi per under 35 che investono nei centri storici dell’isola. Questa misura mira a incentivare il recupero e la riqualificazione degli immobili storici, offrendo alle giovani coppie un’opportunità di accesso al credito con condizioni favorevoli. Un intervento che favorisce la valorizzazione del patrimonio architettonico e sostiene l’investimento nel territorio siciliano.

Con l’approvazione dell’ articolo 37 della finanziaria siciliana, le giovani coppie potranno beneficiare di incentivi e dell’azzeramento totale degli interessi sui mutui per il recupero e la riqualificazione degli immobili nei centri storici dell’Isola. Lo dicono i deputati regionali Riccardo Gennuso e Luisa Lanteri di Forza Italia e Carlo Auteri della Democrazia cristiana, commentando la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mutui senza interessi per under 35 che investono sulle case nei centri storici siciliani

