Mutui senza interessi per under 35 che investono sulle case nei centri storici siciliani
L’articolo 37 della finanziaria siciliana introduce mutui senza interessi per under 35 che investono nei centri storici dell’isola. Questa misura mira a incentivare il recupero e la riqualificazione degli immobili storici, offrendo alle giovani coppie un’opportunità di accesso al credito con condizioni favorevoli. Un intervento che favorisce la valorizzazione del patrimonio architettonico e sostiene l’investimento nel territorio siciliano.
Con l’approvazione dell’ articolo 37 della finanziaria siciliana, le giovani coppie potranno beneficiare di incentivi e dell’azzeramento totale degli interessi sui mutui per il recupero e la riqualificazione degli immobili nei centri storici dell’Isola. Lo dicono i deputati regionali Riccardo Gennuso e Luisa Lanteri di Forza Italia e Carlo Auteri della Democrazia cristiana, commentando la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Mutui a interessi zero per chi ristruttura immobili nei centri storici: "Risposta concreta a giovani coppie e a chi investe"
Leggi anche: Case vacanze e centri storici: l’Italia in affitto
Mutui: il variabile torna più leggero ma il fisso resta la scelta preferita; L’andamento dei mutui nel 2025 e cosa aspettarsi per il 2026; Mutui, le previsioni per il nuovo anno. I vantaggi dalla riforma delle donazioni; Mutui e case green, il Polesine vuole abitazioni a risparmio energetico: l'importo medio è di 138mila euro.
Mutui senza interessi per under 35 che investono su case nei centri storici siciliani - Con l'approvazione dell' articolo 37 della finanziaria siciliana, le giovani coppie potranno beneficiare di incentivi e dell' azzeramento totale degli interessi sui mutui per il recupero e la riqualif ... msn.com
Centri storici e mutui a interessi zero, Gennuso e Lanteri (FI), Auteri (Dc): “Risposta concreta a giovani e a chi investe nella nostra Sicilia” - “Con l’approvazione dell’articolo 37 della finanziaria, la Sicilia compie un passo importante nella direzione della rigenerazione dei centri storici ... lavalledeitempli.net
Sicilia, recupero dei centri storici: i mutui a zero interessi per le giovani coppie - Regione Siciliana, recupero dei centri storici: i mutui a zero interessi per le giovani coppie. quotidianodiragusa.it
Opportunità per i centri storici e per le giovani coppie che desiderano vivere i nostri Borghi. INTERESSI ZERO SUI MUTUI PER LE GIOVANI COPPIE CHE SCELGONO I CENTRI STORICI Con l'approvazione dell'Articolo 37 della manovra finanziaria, sono mes - facebook.com facebook
Approvato con DGR N. 1436/2025 bando per presentazione di domande per l'aiuto all'avviamento di giovani agricoltori tramite erogazione di contributi su interessi di mutui con garanzia ipotecaria accesi per acquisto di terreni Domande entro 5/06/2026 Info ur x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.