Musetti all’Atp Hong Kong 2026 | rimonta su Etcheverry e approdo ai quarti

Lorenzo Musetti ha iniziato il 2026 con una vittoria all’ATP Hong Kong, superando Etcheverry in rimonta e qualificandosi per i quarti di finale. L’incontro, disputato al ‘Bank of China Tennis Open’, testimonia la sua crescita e determinazione nel circuito internazionale. L’evento, con un montepremi di 700.000 dollari, rappresenta un primo importante passo nel nuovo anno tennistico.

Lorenzo Musetti inizia con un successo il suo 2026 in singolare al 'Bank of China Tennis Open', l' Atp Hong Kong 2026 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, che si disputa sui campi in cemento di Hong Kong. Numero 7 del ranking, entra in tabellone direttamente al secondo turno e batte 6-7(3), 6-2, 6-4 l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.57 Atp, che ancora non ha mai battuto un Top 10. Testa di serie numero 1 per la settima volta in un torneo Atp, l'azzurro ottenuto il terzo successo in altrettanti confronti diretti e raggiunto il 42mo quarto di finale Atp, il 19esimo sul duro. Affronterà il 21enne talento di casa Coleman Wong (150 Atp) o il canadese Gabriel Diallo (40 Atp).

