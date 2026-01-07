Museo del Risorgimento confronto tra Comune e sindacati sugli orari | Nessuna esternalizzazione

Questa mattina, presso palazzo Tursi-Albini, si è tenuto un incontro tra le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Csa e Cse e l’amministrazione comunale di Genova. Il confronto ha riguardato gli orari di apertura del Museo del Risorgimento, con la posizione del Comune che ha ribadito l’assenza di intenzioni di esternalizzazione. La discussione si inserisce in un dialogo continuo tra le parti per garantire un servizio stabile e condiviso.

Si è svolto questa mattina, presso gli uffici di palazzo Tursi-Albini, l'incontro tra le rappresentanze sindacali – Cgil, Cisl, Uil, Csa e Cse – e l'amministrazione comunale. Presenti il vicesindaco Alessandro Terrile, l'assessore alla Cultura Giacomo Montanari, l'assessora al Personale Rita.

Museo del Risorgimento, incontro tra l’Amministrazione Comunale e i Sindacati - Presente il vicesindaco Terrile e gli assessori Montanari, Bruzzone e Robotti: accolta la richiesta di applicare dal 12 gennaio uno degli orari proposti. lavocedigenova.it

Museo del Risorgimento affidato ai privati, i sindacati: “Uno scandalo”. Montanari: “Situazione non risolvibile” - Il comunicato di fuoco contro Tursi: "Condotta gravissima e illegittima, l'appalto era già deciso". msn.com

