Muore un cavallo durante un evento | il sindaco rischia una denuncia
Durante l’evento “Cavalcata dei Re Magi” del 5 gennaio, un cavallo da traino è caduto e si è infortunato gravemente, portando a una tragedia improvvisa. L’incidente si è verificato in via Atzori mentre il cavallo procedeva verso la Cattedrale. La vicenda ha sollevato questioni sulla sicurezza dell’evento e potrebbe portare a conseguenze legali per il sindaco, coinvolto nell’organizzazione.
Tempo di lettura: 2 minuti La “Cavalcata dei Re Magi” del 5 gennaio si è trasformata in tragedia. Un cavallo da traino è scivolato rovinosamente sul selciato di via Atzori mentre procedeva verso la Cattedrale, accasciandosi al suolo davanti ai presenti. Nonostante i soccorsi, l’animale è deceduto poco dopo, vittima di un contesto urbano totalmente inadatto alle esigenze fisiologiche e alla sicurezza di un equino. LEAL annuncia di aver dato mandato ai propri legali per valutare una denuncia formale nei confronti del sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. L’accusa ipotizzata riguarda la mancata sospensione di una manifestazione svoltasi su un terreno palesemente insidioso: la pavimentazione scivolosa e l’asfalto cittadino rappresentano un pericolo strutturale che le autorità avrebbero dovuto prevedere e prevenire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
