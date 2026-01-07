Durante l’evento “Cavalcata dei Re Magi” del 5 gennaio, un cavallo da traino è caduto e si è infortunato gravemente, portando a una tragedia improvvisa. L’incidente si è verificato in via Atzori mentre il cavallo procedeva verso la Cattedrale. La vicenda ha sollevato questioni sulla sicurezza dell’evento e potrebbe portare a conseguenze legali per il sindaco, coinvolto nell’organizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti La “Cavalcata dei Re Magi” del 5 gennaio si è trasformata in tragedia. Un cavallo da traino è scivolato rovinosamente sul selciato di via Atzori mentre procedeva verso la Cattedrale, accasciandosi al suolo davanti ai presenti. Nonostante i soccorsi, l’animale è deceduto poco dopo, vittima di un contesto urbano totalmente inadatto alle esigenze fisiologiche e alla sicurezza di un equino. LEAL annuncia di aver dato mandato ai propri legali per valutare una denuncia formale nei confronti del sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. L’accusa ipotizzata riguarda la mancata sospensione di una manifestazione svoltasi su un terreno palesemente insidioso: la pavimentazione scivolosa e l’asfalto cittadino rappresentano un pericolo strutturale che le autorità avrebbero dovuto prevedere e prevenire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Muore un cavallo durante un evento: il sindaco rischia una denuncia

Leggi anche: Cade dal cavallo durante una passeggiata: uomo muore sul colpo

Leggi anche: Malore durante una passeggiata a cavallo, Antonio muore sotto gli occhi degli amici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nocera Inferiore, cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi; Cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi, polemiche a Nocera Inferiore; Nocera Inferiore, la festa si spezza sull'asfalto: un cavallo crolla durante la Cavalcata dei Re Magi e muore poco dopo; Cavallo stramazza al suolo e muore durante la Cavalcata dei magi.

Rievocazione dei Re Magi a Nocera Inferiore, muore un cavallo - Lo scorso lunedì, a Nocera Inferiore, un cavallo è morto durante la rievocazione storica dei Re Magi. ilmattino.it