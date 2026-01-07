Multa alla Casa Pia la replica del Comune | Nessun errore | grazie al nostro agente

Il Comune di Arezzo risponde alla multa alla Casa Pia, precisando che il veicolo era parcheggiato in divieto di sosta senza autorizzazioni. La sanzione si basa su norme del Codice della Strada e sulla mancanza di contrassegni validi al momento del controllo. La posizione dell’amministrazione sottolinea l’osservanza delle regole e ringrazia il proprio agente per l’attenzione ai dettagli.

AREZZO "L’autovettura oggetto di sanzione era parcheggiata in divieto di sosta, in violazione delle norme del Codice della Strada, e al momento del controllo il veicolo non presentava alcun contrassegno che ne autorizzasse lo stazionamento". Interviene così il Comune di Arezzo sul caso della multa all’auto della Casa Pia. In tutta risposta al direttore della struttura, l’amministrazione precisa con una nota stampa "che l’auto sanzionata è di proprietà del direttore della Casa Pia, il quale è titolare di un permesso per l’accesso al garage, non esposto al momento dell’accertamento e, in ogni caso, non valido per la sosta lungo la strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Multa alla Casa Pia, la replica del Comune: "Nessun errore: grazie al nostro agente" Leggi anche: "Cosa farà il Comune con la multa alla Casa Pia?" Leggi anche: La Nota dell’Amministrazione comunale sulla multa alla Casa Pia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Multa alla Casa Pia, la replica del Comune: Nessun errore: grazie al nostro agente. La Nota dell’Amministrazione comunale sulla multa alla Casa Pia - «L’autovettura oggetto di sanzione era parcheggiata in divieto di sosta, in violazione delle norme del Codice della Strada» ... lanazione.it

"Cosa farà il Comune con la multa alla Casa Pia?" - "Chissà quale comunicato o video social faranno adesso per salvarsi dall’imbarazzo della multa elevata a un'auto di servizio della Casa Pia? msn.com

Thanh returns, and a major misunderstanding arises between him and Chinh

Altra salata multa in casa #Fiorentina. E ci sono diversi squalificati, tanti in vista della sfida col la #Lazio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.