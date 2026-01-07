Mr Bean | da studente di Oxford ad icona comica mondiale

Il 6 gennaio è il compleanno di Mr. Bean, figura iconica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Originariamente studente a Oxford, questa figura umoristica ha saputo trasformare un personaggio semplice in un simbolo della comicità moderna, influenzando generazioni e culture. La sua storia testimonia come talento e originalità possano emergere e lasciare un segno duraturo nella cultura popolare.

Ieri, 6 gennaio, ha compiuto gli anni una delle figure più emblematiche non solo del cinema moderno ma di tutta la cultura occidentale. Stiamo parlando di Rowan Atkinson, che ieri ha spento 71 candeline tra i festeggiamenti dei suoi cari ma soprattutto del mondo social. Il pubblico non ha mai dimenticato il personaggio a cui nel lontano 1990 ha dato vita: Mr. Bean!. Ripercorriamo insieme la vita e la carriera di un personaggio iconico e di un attore sorprendente che, con naturalezza, ha creato un linguaggio mimico universale e un mondo, quello di Mr. Bean, rimasto caldamente nel cuore del mondo intero.

