Mps aumenta gli stipendi bonus del 200% per i manager della banca

Monte dei Paschi di Siena ha annunciato un aumento degli stipendi e un bonus del 200% per i manager, segnando un passo importante nel percorso di rafforzamento e rinnovamento della banca. Dopo il risanamento, l’istituto si prepara a consolidare la propria posizione nel panorama bancario italiano, puntando su una gestione più stabile e strategica per il futuro.

Monte dei Paschi di Siena si appresta a voltare pagina, chiudendo l’era dei vincoli post-risanamento e proiettandosi nel novero delle grandi banche italiane. Il simbolo di questa transizione è la revisione dello Statuto sociale, un atto fondamentale che sarà sottoposto al voto degli azionisti nell’assemblea del 4 febbraio. Fra le novità spicca l’aumento del tetto per la remunerazione del top management, che potrà arrivare fino al 200% dello stipendio fisso lordo, contro l’attuale 100%. Quanto aumenteranno gli stipendi dei manager. Il CdA giustifica questa scelta come una prassi consolidata nelle grandi banche italiane, necessaria per assicurare che “un’ampia parte della remunerazione totale sia legata alla performance”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mps aumenta gli stipendi, bonus del 200% per i manager della banca Leggi anche: Mps, nuovo statuto: ai manager stipendi più alti Leggi anche: David Rossi, svolta della commissione parlamentare sulla morte del manager Mps: «La pista è quella dell’omicidio» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mps nuovo statuto | ai manager stipendi più alti. Mps aumenta gli stipendi, bonus del 200% per i manager della banca - Monte dei Paschi cambia statuto, raddoppia i bonus dei vertici e apre a più utili per gli azionisti dopo la fine dei vincoli UE europei ... quifinanza.it

Mps: banca più forte, presupposti per aumento dividendi - Una delle proposte più interessanti per chi detiene azioni di Mps è inerente alla riduzione delle riserve sugli utili, "formulata al fine di consentire coerentemente la distribuzione di una maggior ... tg24.sky.it

Mps, nuovo statuto: ai manager stipendi più alti - L’appuntamento da cerchiare in rosso è quello del 4 febbraio, quando gli azionisti di Mps dovranno dare il via libera alla nuova versione dello Statuto della banca senese. msn.com

