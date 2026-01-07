Moviola Parma Inter LIVE l’episodio chiave della sfida di Serie A

Analizziamo l’episodio arbitrale più rilevante durante la sfida tra Parma e Inter, valida per la 19ª giornata della Serie A 2025/26. La moviola di questo episodio offre chiarimenti sulla decisione dell’arbitro e il suo impatto sul risultato finale. Un approfondimento obiettivo e dettagliato, utile per comprendere le dinamiche del match e le valutazioni tecniche coinvolte.

Moviola Parma Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 202526 L’episodio chiave della moviola del match Parma Inter, valido per la 19ª giornata della Serie A 202526. Dirige la sfida l’arbitro Andrea Colombo. LIVE MOVIOLA SEGUI QUI IL LIVE DEL MATCH Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Parma Inter LIVE, l’episodio chiave della sfida di Serie A Leggi anche: Moviola Napoli Inter, l’episodio chiave del match di Serie A Leggi anche: Moviola Atalanta Inter, l’episodio chiave del match di Serie A Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Domani Parma-Inter; Atalanta-Inter moviola, rigori e goal annullati: la spiegazione degli episodi e cosa è successo; Inter-Bologna, la MOVIOLA LIVE: ammoniti Calhanoglu, Bastoni e Barella; Serie A, gli arbitri dell’ultima giornata d’andata. Parma-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Chivu con Esposito e Lautaro - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE Alle 20.45 Parma-Inter: Chivu con Pio e Sucic, l'ex Oristanio dal 1' - I nerazzurri per difendere la vetta e andare sul momentaneo +4 dal Milan, gli emiliani per allontanare ulteriormente la zona retrocessione ... gazzetta.it

Sassuolo-Parma, moviola: quanti dubbi sul di Pellegrino, nessuno ha visto un fallo - La prova dell’arbitro abruzzese Ermanno Feliciani al Maipei Stadium nell’anticipo della diciottesima giornata di serie A Sassuolo- sport.virgilio.it

Moviola Parma-Lazio: Marchetti litiga coi cartellini, Zaccagni quanti dubbi - facebook.com facebook

Moviola Parma Lazio, Zaccagni entra duro su Estevez: Marelli spiega il motivo dell’espulsione dell’attaccante e capitano dei biancocelesti! Ecco il suo giudizio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.