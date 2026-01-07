Moto ferisce anziano incidente in Centro
Nel pomeriggio, in via Garibaldi vicino alla Chiesa Santa Caterina, una moto ha investito un anziano mentre attraversava la strada. L'incidente ha causato lievi ferite all'uomo, prontamente soccorso dai servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e garantire la sicurezza della zona.
