Moto ferisce anziano incidente in Centro

Nel pomeriggio, in via Garibaldi vicino alla Chiesa Santa Caterina, una moto ha investito un anziano mentre attraversava la strada. L'incidente ha causato lievi ferite all'uomo, prontamente soccorso dai servizi di emergenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e garantire la sicurezza della zona.

Fano, paura per un incidente stradale tra auto e bici: anziana ferita - Una donna di 78 anni in bicicletta è rimasta coinvolta in un incidente con un’auto condotta da una ... msn.com

Incidente stradale a Bari, perdono la vita un motociclista e un pedone - Un 17enne e un 18enne sono morti, e un'altra persona è rimasta ferita, in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Bari, in una strada chiusa al traffico all'altezza di Triggiano. msn.com

ri. Il serpentone di moto si è snodato attraverso la città poi i motociclisti hanno consegnato – come da tradizione – dei i doni ai piccoli ospiti dell'Istituto Don Orione e della Sacra Famiglia di Cesano Boscone, storici e benemeriti enti del terzo settore - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.