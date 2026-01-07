Mosca a Usa | no a uso forza contro navi

Mosca ha dichiarato che nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro navi di altre giurisdizioni. Questa affermazione arriva in seguito al sequestro da parte degli Stati Uniti della petroliera Marinera, battente bandiera russa. La nota evidenzia una posizione di principio sulla libertà di navigazione e il rispetto delle sovranità delle navi straniere.

18.34 "Nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro navi di altre giurisdizioni", afferma Mosca in una nota dopo il sequestro della petroliera Marinera battente bandiera russa da parte degli Stati Uniti. Il ministero dei Trasporti russo ha accusato Washington di aver violato la Convenzione dell'Onu sul diritto del mare del 1982. La petroliera, riporta la nota, aveva ricevuto il 24 dicembre scorso il permesso temporaneo di navigare sotto bandiera russa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Venezuela, le navi Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): rischio escalation Leggi anche: **Venezuela: Mosca contro abbordaggio Usa, 'nessun diritto usare forza' Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Guerra Ucraina, Kiev: intesa con Usa su aiuto esercito. Trump: non contento di Putin; Usa: chiamata con Kiev, Londra, Berlino e Parigi su nuovi step per la pace; Mosca accusa: droni di Kiev sulla residenza di Putin. Zelensky: bufala per sabotare i negoziati - L'Ufficio anticorruzione ucraino indaga su 5 parlamentari; Usa-Europa, storia di un’alleanza ostile. Mosca, 'Usa non impediscano rimpatrio dei russi a bordo della Marinera' - Mosca chiede agli Usa di "non impedire il rapido ritorno" in patria del personale russo a bordo della nave Marinera (ex Bella 1), abbordata oggi dalle forze americane. lagazzettadelmezzogiorno.it

