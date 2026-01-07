Morto Guido Nasi da adolescente subì un' aggressione a Dublino che lo rese muto e tetraplegico

Oggi, 7 gennaio, si è spento Guido Nasi, 43 anni di Torino. Nel 1999, all’età di 17 anni, fu vittima di un’aggressione a Dublino che lo rese muto e tetraplegico. La sua vicenda ha suscitato riflessioni sulla fragilità e sulla forza di affrontare le difficoltà. La sua scomparsa segna la perdita di una persona che, nonostante le avversità, ha saputo ispirare con il suo percorso di resilienza.

