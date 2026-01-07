Morto Guido Nasi da adolescente subì un' aggressione a Dublino che lo rese muto e tetraplegico

Da torinotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 7 gennaio, si è spento Guido Nasi, 43 anni di Torino. Nel 1999, all’età di 17 anni, fu vittima di un’aggressione a Dublino che lo rese muto e tetraplegico. La sua vicenda ha suscitato riflessioni sulla fragilità e sulla forza di affrontare le difficoltà. La sua scomparsa segna la perdita di una persona che, nonostante le avversità, ha saputo ispirare con il suo percorso di resilienza.

Quest'oggi, 7 gennaio, è mancato Guido Nasi, 43enne torinese al quale un'aggressione, subita a Dublino (Irlanda), nel 1999, a 17 anni, stravolse la vita. Venne preso a bottigliate in testa da un rapinatore in un locale: andò in coma e si risvegliò 45 giorni dopo, scoprendo di essere diventato, a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Morto a 43 anni Guido Nasi, il ragazzo rimasto tetraplegico dopo l'aggressione a Dublino - Rimasto vittima di un'aggressione nel 1999, il torinese Guido Nasi aveva dedicato la sua vita alla scrittura.

