Morto Angelo Ficarra addio a uno degli ultimi partigiani palermitani | Una vita per l' antifascismo

È deceduto Angelo Ficarra, figura significativa della Resistenza palermitana e storico dirigente dell’Anpi provinciale di Palermo. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la memoria dell’antifascismo locale e nazionale. L’Associazione nazionale partigiani d’Italia si unisce al dolore per la perdita di uno dei ultimi partigiani palermitani, testimone di un passato fondamentale per la storia del nostro Paese.

