Morto Angelo Ficarra addio a uno degli ultimi partigiani palermitani | Una vita per l' antifascismo
È deceduto Angelo Ficarra, figura significativa della Resistenza palermitana e storico dirigente dell’Anpi provinciale di Palermo. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la memoria dell’antifascismo locale e nazionale. L’Associazione nazionale partigiani d’Italia si unisce al dolore per la perdita di uno dei ultimi partigiani palermitani, testimone di un passato fondamentale per la storia del nostro Paese.
L'Associazione nazionale partigiani d'Italia è a lutto per la morte di Angelo Ficarra, storico dirigente dell’Anpi provinciale di Palermo. Tra due settimane avrebbe compiuto 89 anni. Si è spento dopo una malattia. Non prima però di avere lottato strenuamente come era solito fare. Numerosi i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
