Morto Aldrich Ames ex agente della Cia che spiò per Mosca
È scomparso all’età di 84 anni Aldrich Ames, ex agente della CIA condannato per aver fornito informazioni segrete all’Unione Sovietica. La sua attività di spionaggio ha avuto un impatto significativo sulla sicurezza statunitense. La sua morte chiude un capitolo importante nella storia della controintelligence americana.
È morto a 84 anni Aldrich Ames, ex agente della counterintelligence della Cia, che stava scontando l’ ergastolo per aver spiato per l’Unione Sovietica. Il decesso è avvenuto nel Federal Correctional Institution di Cumberland, in Maryland. Quando fu arrestato nel 1994, Ames aveva alle spalle 31 anni di carriera dell’ intelligence americana con incarichi in tutto il mondo, Italia compresa. L’allora direttore della Cia, James Woolsey, lo descrisse come «un maligno traditore del suo Paese». Fu arrestato nel 1994. Ames aveva iniziato a lavorare per Mosca alla metà degli Anni 80, dopo che la seconda moglie Rosario – addetta culturale dell’ambasciata colombiana che lavorava in segreto per la Cia – fu arrestata e condannata a cinque anni di prigione: per prima cosa, in cambio di 50 mila dollari, consegnò ai russi i nomi di alcuni agenti del Kgb che erano spie degli americani. 🔗 Leggi su Lettera43.it
