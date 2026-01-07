Morta in casa | l' allarme dalla vicina che non aveva più notizie

Una vicina ha segnalato di non aver più ricevuto notizie di Maria Antonietta Di Giovanni, 64 anni di Marcianise. Poco dopo, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Nuoro. La scoperta solleva interrogativi sulle circostanze del decesso, ancora in fase di accertamento. La notizia si aggiunge alle segnalazioni di morti improvvise in ambito domestico, sottolineando l’importanza di un'attenzione costante e di interventi tempestivi.

E' stata ritrovata senza vita in camera da letto Maria Antonietta Di Giovanni, 64enne di Marcianise nella sua abitazione di via Nuoro.La vicina non aveva più sue notizie e allarmata ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono entrati nell'abitazione e da lì la tragica.

