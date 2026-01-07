Monti Sibillini escursionista rimane bloccato a causa della neve | il soccorso per portarlo a valle dura 7 ore – Video

A causa delle condizioni meteo avverse, in particolare della neve e del buio, un escursionista 31enne di Camerino, in provincia di Macerata, è rimasto bloccato nel rifugio del Fargno, sui Monti Sibillini, tra Ussita e Bolognola. È stato soccorso verso le 17:30 di ieri da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ( Cnsas ) per un intervento di salvataggio che è durato sette ore. Tre tecnici del Cnsas Marche hanno raggiunto l’escursionista, che si trovava all’interno del rifugio, operando sotto una tormenta e con la neve di oltre 50 centimetri. L’intervento si è concluso con la discesa verso valle, risultata particolarmente lunga per la stanchezza del paziente e per l’elevato accumulo nevoso; durante il rientro, lungo l’itinerario, i soccorritori hanno inoltre incontrato valanghe come ulteriore criticità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

