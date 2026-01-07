Montevergine il cantiere tra clima incerto e urgenze istituzionali
Il cantiere di Montevergine rappresenta un esempio delle sfide legate alla tutela di territori fragili. Tra condizioni climatiche incerto e esigenze istituzionali, i lavori di messa in sicurezza evidenziano le difficoltà di intervenire in aree di rilevante valore ambientale e culturale, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato tra tutela, interventi urgenti e coinvolgimento delle comunità locali.
La vicenda dei lavori di messa in sicurezza a Montevergine restituisce un quadro significativo del rapporto, spesso complesso, tra territorio fragile, istituzioni e comunità locali. La frana che ha reso inagibile la strada di accesso al santuario ha imposto l’avvio di interventi urgenti, oggi in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
