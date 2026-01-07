Montero Juve | novità sul rinnovo del difensore della Primavera C’è una svolta rispetto ai mesi scorsi sul figlio d’arte

Montero Juve, giovane difensore della Primavera e figlio d’arte, potrebbe presto rinnovare il suo contratto con la Juventus. Dopo mesi di negoziati, si registra una svolta che potrebbe portare a una conferma del suo legame con il club, aprendo nuovi scenari per il suo futuro nel settore giovanile bianconero. La situazione è in fase di definizione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Montero Juve, il figlio di Paolo presto potrebbe rinnovare il contratto con i bianconeri. Una scelta fortemente voluta dalla Vecchia Signora. Il legame tra la famiglia Montero e la Vecchia Signora sembra destinato a scrivere nuovi, entusiasmanti capitoli. In un calcio dove le bandiere sbiadiscono velocemente, la dinastia uruguaiana a Torino rappresenta un’eccezione romantica e professionale. Le ultime notizie che arrivano dalla Continassa sono estremamente chiare: il futuro di Alfonso Montero potrebbe essere ancora in bianconero. Il giovane difensore, che sta dimostrando di avere lo stesso carisma e la stessa determinazione del padre Paolo, è considerato un pilastro della formazione Primavera e un potenziale elemento per la Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

TJ - Rinnovi Juve U20: sorpresa Montero, complicato quello di Sosna - com, in maniera piuttosto sorprendente, si sono riaperti i contatti per il rinnovo di Alfonso Montero (18). tuttojuve.com