Il Comune di Montemurlo celebra il ricordo dell’incidente aereo avvenuto a Javello l’8 gennaio 1992, a distanza di 34 anni. Un momento di riflessione che permette di ricordare quell’evento e le persone coinvolte, mantenendo vivo il ricordo nel rispetto della memoria collettiva.

Montemurlo, 7 gennaio 2026 – A 34 anni di distanza da quell'8 gennaio 1992, il Comune di Montemurlo ricorda l'incidente aereo di Javello. Un evento tragico, ancora impresso nella memoria della comunità, che costò la vita al maggiore Carlo Stoppani, al tenente Paolo Dutto e al maresciallo Cesare Nieri. I tre aviatori, appartenenti alle 46esima brigata aerea di Pisa, quel giorno stavano sorvolando la zona a bordo di un aereo Lyra 35 - G222, quando, probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo, si schiantarono con il loro velivolo sul monte Javello, che domina Montemurlo. Per non dimenticare le vittime di questa tragedia il Comune, in collaborazione con l'associazione Arma Aeronautica di Prato e Montemurlo, organizza per domenica 11 gennaio una cerimonia di commemorazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemurlo ricorda l’incidente aereo del Lyra 35

Leggi anche: Torna in sala “Mamma, ho perso l’aereo” per celebrare i 35 anni del film: le proiezioni a Palermo

Leggi anche: All'Uci luxe cinema di Megalò torna in sala “Mamma, ho perso l’aereo” per celebrare i 35 anni del film

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Montemurlo ricorda l’incidente aereo del Lyra 35 - L’appuntamento è per domenica 11 gennaio alle 10 alla chiesa di Fornacelle e alle 12 al monumento al parco della Pace in via Deledda ... lanazione.it