Montemaggi FdI | Serve più sicurezza

Kitty Montemaggi, consigliera comunale di Savignano e rappresentante di Fratelli d’Italia, ha commentato la situazione politica e le recenti polemiche nel comune. Sottolineando l’importanza di un’attenzione costante, ha evidenziato la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per garantire un ambiente più stabile e tranquillo per i cittadini.

Ultima chiamata per i regali! Il countdown è iniziato, ma niente panico: abbiamo tutto quello che ti serve per stupire chi ami! Per darti tutto il tempo di scegliere senza guardare l'orologio, abbiamo esteso i nostri orari. Ci trovi in negozio con ORARIO C - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.