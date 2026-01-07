Montemaggi FdI | Serve più sicurezza
Kitty Montemaggi, consigliera comunale di Savignano e rappresentante di Fratelli d’Italia, ha commentato la situazione politica e le recenti polemiche nel comune. Sottolineando l’importanza di un’attenzione costante, ha evidenziato la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per garantire un ambiente più stabile e tranquillo per i cittadini.
Sulle polemiche e sulla situazione politica di Savignano interviene Kitty Montemaggi, consigliere comunale della lista coalizione per Sarti Sindaco e rappresentante di Fratelli d’Italia. Consigliera Kitty Montemaggi, che bilancio fa del 2025 a Savignano? "Il 2025 è stato un anno di tenuta, più che di slancio. Savignano regge grazie al senso civico dei suoi cittadini, delle tante associazioni che abbiamo e dei molti volontari. Però in verità la nostra città fatica a fare quel passo in avanti che molti da decenni attendono. Non è una città ferma, ma non può accontentarsi della semplice normalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
