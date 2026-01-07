Montella tra storia e motori | il Complesso del Monte inaugura il 2026 con gli appassionati di auto d' epoca
A Montella, tra storia e motori, il Complesso del Monte apre il 2026 con un raduno di appassionati di auto d'epoca. Venti equipaggi e circa cinquanta partecipanti si sono riuniti sotto la pioggia, dimostrando passione e interesse per il mondo delle auto storiche. Un evento che ha unito appassionati e curiosi in un contesto che celebra la tradizione e il patrimonio automobilistico locale.
Raduno sotto la pioggiaVenti equipaggi, circa cinquanta persone, pioggia battente e un entusiasmo che nemmeno il maltempo è riuscito a spegnere. È così che il 2026 si è aperto al Complesso del Monte, con un'iniziativa che ha fatto dialogare storia, arte e motorismo storico in un connubio insolito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
