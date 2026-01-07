Al Mondiale 2026, l'Intelligenza Artificiale sarà utilizzata per supportare arbitri e tifosi, contribuendo a rendere il gioco più accurato e trasparente. Dal torneo negli Stati Uniti, Messico e Canada, questa tecnologia aiuterà a migliorare le decisioni arbitrali e l’esperienza degli spettatori, segnando un passo importante nell’evoluzione del calcio.

L’Intelligenza Artificiale scende in campo e dal Mondiale della prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada si avvicina a uno dei nodi più intricati del gioco del calcio: l’arbitraggio. Non saranno gli algoritmi a sostituire le decisioni di fischietti e addetti alla sala Var, ma la Fifa ha studiato un sistema che nelle intenzioni migliorerà le tecnologie di arbitraggio e le capacità di analisi delle partite e le prestazioni. Si tratta di tre evoluzioni di quanto già sviluppato negli ultimi anni negli stadi e nelle competizioni di tutto il mondo: Football AI Pro, avatar 3D dei giocatori basati sull’intelligenza artificiale e una versione aggiornata delle riprese televisive Referee View che anche il pubblico italiano ha imparato a conoscere in questi mesi perché diventato compagno di viaggio nelle dirette delle partite della Serie A e della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mondiale 2026, così l’Intelligenza Artificiale aiuterà arbitri e tifosi

