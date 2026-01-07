Molteni | per Bologna abbiamo fatto tanto ma serve collaborazione Il Comune invece pensa alle pipette per il crack

Molteni ha portato avanti diversi progetti a Bologna, ma sottolinea l’importanza di una collaborazione più efficace. Nel frattempo, il Comune sembra concentrarsi su questioni diverse, come le pipette per il crack. In un contesto segnato da eventi drammatici, come l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso in modo violento, è fondamentale riflettere sulla sicurezza e sulle priorità della città.

« E' inaccettabile» l'omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso a Bologna in pieno giorno « Non si può morire a 34 anni, in modo così brutale e meschino. È compito del governo innalzare ancora la qualità della sicurezza nelle città», lo dice il Sottosegretario Nicola Molteni in una intervista a Il Giornale. L'esponente della Lega spiega anche che « su Bologna è stato fatto tanto. È la prima città italiana in cui abbiamo sperimentato l'applicazione delle "zone rosse" nelle aree più critiche, abbiamo fatto interventi ad alto impatto e previsto nuovi presidi di legalità. Ma lo Stato necessita della collaborazione delle amministrazioni locali, e se quello che fa il Comune di Bologna è mettere a disposizione le pipette per consumare il crack, diventa più difficile ».

