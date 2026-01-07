Una giovane donna di 28 anni di Lecco affronta una difficile esperienza di molestie sul lavoro, combattendo per ricostruire la propria vita professionale. Nonostante le difficoltà e il silenzio di alcuni, decide di cambiare impiego per proteggersi e riprendersi. La sua storia evidenzia le sfide di chi si trova a denunciare comportamenti inappropriati in ambito lavorativo, in un contesto ancora caratterizzato da silenzi e mancanza di supporto.

Merate (Lecco) – Chi l’ha molestata, chi non l’ha aiutata, chi ha taciuto sono ancora al loro posto. Lei invece no e probabilmente non tornerà mai più al lavoro, non lì e non con quell’azienda. La giovane di 28 anni, dipendente per una società appaltatrice esterna di servizi non sanitari in ospedale a Merate, che prima di Natale sarebbe stata messa all’angolo da un collega che da dietro le ha spinto contro le sue parti intime, ora è a casa in malattia, dopo essere stata ricoverata per aver tentato un gesto estremo. Quando si ristabilirà il suo contratto part-time a tempo determinato di un mese – il quarto di fila – sarà però già scaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Molestata sul lavoro, nessuno mi credeva. Cambierò impiego”. La 28enne lecchese lotta per riprendersi

