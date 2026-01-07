Molestata sul lavoro nessuno mi credeva Cambierò impiego La 28enne lecchese lotta per riprendersi
Una giovane donna di 28 anni di Lecco affronta una difficile esperienza di molestie sul lavoro, combattendo per ricostruire la propria vita professionale. Nonostante le difficoltà e il silenzio di alcuni, decide di cambiare impiego per proteggersi e riprendersi. La sua storia evidenzia le sfide di chi si trova a denunciare comportamenti inappropriati in ambito lavorativo, in un contesto ancora caratterizzato da silenzi e mancanza di supporto.
Merate (Lecco) – Chi l’ha molestata, chi non l’ha aiutata, chi ha taciuto sono ancora al loro posto. Lei invece no e probabilmente non tornerà mai più al lavoro, non lì e non con quell’azienda. La giovane di 28 anni, dipendente per una società appaltatrice esterna di servizi non sanitari in ospedale a Merate, che prima di Natale sarebbe stata messa all’angolo da un collega che da dietro le ha spinto contro le sue parti intime, ora è a casa in malattia, dopo essere stata ricoverata per aver tentato un gesto estremo. Quando si ristabilirà il suo contratto part-time a tempo determinato di un mese – il quarto di fila – sarà però già scaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
