?Moglie e figlia morte a Campobasso marito dimesso con esami tossicologici negativi

Giovanni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani di Roma. Le autorità hanno riferito che gli esami tossicologici sono risultati negativi. La vicenda riguarda il tragico decesso della moglie e della figlia a Campobasso, mentre il marito si trova ora sotto osservazione per ulteriori approfondimenti medici.

(Adnkronos) – È stato dimesso dall'Inmi Spallanzani di Roma Giovanni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita decedute all'ospedale A. Cardarelli di Campobasso tra il 27 e 28 dicembre dopo una lunga agonia per una sospetta tossinfezione alimentare. Sabato era stata dimessa l'altra figlia più grande anche lei ricoverata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

