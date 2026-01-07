?Moglie e figlia morte a Campobasso marito dimesso con esami tossicologici negativi

Giovanni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani di Roma. Le autorità hanno riferito che gli esami tossicologici sono risultati negativi. La vicenda riguarda il tragico decesso della moglie e della figlia a Campobasso, mentre il marito si trova ora sotto osservazione per ulteriori approfondimenti medici.

(Adnkronos) – È stato dimesso dall'Inmi Spallanzani di Roma Giovanni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita decedute all'ospedale A. Cardarelli di Campobasso tra il 27 e 28 dicembre dopo una lunga agonia per una sospetta tossinfezione alimentare. Sabato era stata dimessa l'altra figlia più grande anche lei ricoverata .

ANTONELLA - SARA Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte dopo Natale: resta il mistero sul cibo fatale. Dimesso il padre - Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono decedute a poche ore di distanza dopo un sospetto caso di tossinfezione alimentare. statoquotidiano.it

Mamma e figlia morte a Campobasso, prime risposte da esami: “Esclusi da cause decesso funghi e veleno per topi” - La morte a Campobasso di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita: sarebbero esclusi quali possibili cause dell'intossicazione e dei decessi ... fanpage.it

