Modric non riposa contro il Genoa | possibile panchina in Fiorentina-Milan Le ultime novità
Luka Modric, protagonista del centrocampo del Milan, dovrebbe scendere in campo dall'inizio nella sfida contro il Genoa. Tuttavia, per la partita contro la Fiorentina, potrebbe essere in panchina, considerando le recenti indicazioni e il turnover della squadra. Le ultime notizie suggeriscono una possibile gestione delle energie dell’esperto centrocampista, che potrebbe non essere schierato in tutte le sfide consecutive.
Milan-Genoa, Luka Modric dovrebbe partire da titolare al centro della mediana rossonera. Difficile vederlo in campo anche a Firenze.
Verso Milan-Genoa: Allegri vuole in campo i titolari, Modric e Tomori non riposano; Verso Milan-Genoa probabili formazioni | tornano Pulisic e Leao In difesa ecco….
