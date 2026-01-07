Luka Modric, protagonista del centrocampo del Milan, dovrebbe scendere in campo dall'inizio nella sfida contro il Genoa. Tuttavia, per la partita contro la Fiorentina, potrebbe essere in panchina, considerando le recenti indicazioni e il turnover della squadra. Le ultime notizie suggeriscono una possibile gestione delle energie dell’esperto centrocampista, che potrebbe non essere schierato in tutte le sfide consecutive.

Milan-Genoa, Luka Modric dovrebbe partire da titolare al centro della mediana rossonera. Difficile vederlo in campo anche a Firenze. Tutti i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric non riposa contro il Genoa: possibile panchina in Fiorentina-Milan. Le ultime novità

Leggi anche: Milan, panchina o campo per Leao contro il Napoli: le ultime

Leggi anche: Gilardino Pisa, in caso di sconfitta contro la Juventus possibile cambio in panchina: c’è già il nome del sostituto. Le ultime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Verso Milan-Genoa: Allegri vuole in campo i titolari, Modric e Tomori non riposano; Verso Milan-Genoa probabili formazioni | tornano Pulisic e Leao In difesa ecco….

Milan, Modric titolare contro il Genoa. Poi probabile turno di riposo contro la Fiorentina - Luka Modric sarà regolarmente in campo dal primo minuto domani sera a San Siro contro il Genoa, mentre è probabile che abbia poi un turno di riposo domenica in casa della Fiorentina. milannews.it