mobrici annuncia astri il nuovo singolo scritto con calcutta

Mobrici è pronto a dare il via al suo 2026 con il nuovo singolo Astri, scritto insieme a Calcutta. Mobrici è pronto a dare il via al suo 2026 con il nuovo singolo Astri ( Maciste Dischi Epic Sony Music Italia ), fuori ovunque da venerdì 9 gennaio. Scritto insieme a Calcutta e Federico Nardelli, il brano nasce a Milano in una piovosa notte primaverile e si sviluppa attorno a un basso ricorrente e a una chitarra che lo attraversa. Al centro c’è una relazione che è insieme rifugio e vertigine: il bisogno dell’altro si mescola a una fragilità lucida, fatta di pensieri che tornano sempre allo stesso punto e della sensazione costante di non riuscire a rimettere ordine. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

