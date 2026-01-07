Mobrici è pronto a dare il via al suo 2026 con il nuovo singolo Astri, scritto insieme a Calcutta. Mobrici è pronto a dare il via al suo 2026 con il nuovo singolo Astri ( Maciste Dischi Epic Sony Music Italia ), fuori ovunque da venerdì 9 gennaio. Scritto insieme a Calcutta e Federico Nardelli, il brano nasce a Milano in una piovosa notte primaverile e si sviluppa attorno a un basso ricorrente e a una chitarra che lo attraversa. Al centro c’è una relazione che è insieme rifugio e vertigine: il bisogno dell’altro si mescola a una fragilità lucida, fatta di pensieri che tornano sempre allo stesso punto e della sensazione costante di non riuscire a rimettere ordine. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Mobrici annuncia Astri, il nuovo singolo scritto con Calcutta

Leggi anche: Mobrici annuncia Astri, il nuovo singolo scritto con Calcutta

Leggi anche: Mobrici, il nuovo singolo è Con la lingua, scritto con Gazzelle

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MOBRICI: annunciato il nuovo singolo “ASTRI”, fuori il 9 gennaio. Ritorno live a Milano a marzo; Astri il nuovo singolo di Mobrici scritto con Calcutta e Nardelli; Mobrici riparte nel 2026 con Astri: il nuovo singolo scritto con Calcutta; Mobrici annuncia Astri, il nuovo singolo scritto con Calcutta.

ASTRI: IL RITORNO DI MOBRICI CON CALCUTTA E NARDELLI. Un nuovo singolo e l'annuncio del live all’Alcatraz di Milano l’11 marzo 2026. Quanto vi era mancato dal vivo #Mobrici #Calcutta #Astri x.com

Il 2026 di Mobrici inizia con "Astri", un brano nato a Milano che esplora l'intesa tra le persone come bussola nel caos quotidiano. Scritto insieme a Calcutta e Federico Nardelli, il singolo anticipa il grande ritorno dal vivo: l'11 marzo all'Alcatraz di Milano, dopo d - facebook.com facebook