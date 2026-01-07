Mo | Idf ' ucciso militante unità aerea di Hezbollah in attacco in Libano'

Da iltempo.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze israeliane hanno annunziato di aver neutralizzato un membro della 127a unità aerea di Hezbollah durante un’operazione a Jouaiyya, nel sud del Libano. L’episodio si inserisce nel quadro delle tensioni nella regione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento. La notizia sottolinea la continua attività militare nella zona e le dinamiche di sicurezza che coinvolgono Israele e Hezbollah.

Tel Aviv, 7 gen. (Adnkronos) - Le Idf hanno dichiarato di aver "eliminato un terrorista della 127a unità aerea di Hezbollah" in un attacco a Jouaiyya, nel Libano meridionale. Secondo l'esercito israeliano, il militante stava lavorando per "ristabilire l'infrastruttura terroristica di Hezbollah" ed è "il secondo terrorista dell'unità aerea dell'organizzazione terroristica ad essere eliminato negli ultimi due giorni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo idf ucciso militante unit224 aerea di hezbollah in attacco in libano

© Iltempo.it - Mo: Idf, 'ucciso militante unità aerea di Hezbollah in attacco in Libano'

Leggi anche: Mo: Idf, 'ucciso agente Hezbollah in attacco con drone nel sud del Libano'

Leggi anche: Mo: Idf, 'uccisi due militanti di Hezbollah in Libano'

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 1 GENNAIO - La tragedia di Capodanno, oltre 47 morti nell’incendio della discoteca in Svizzera. Nordcorea: Kim elogia soldati che combattono a fianco della Russia TUTTE LE NOTIZIE dal mondo; Mo | Idf ' ucciso palestinese che lanciava pietre contro l' esercito in Cisgiordania'; Mo | Idf ' colpito terrorista Hamas che pianifica attacco imminente a Gaza'.

Mo: Idf, 'uccisi due militanti di Hezbollah in Libano' - Le Idf hanno dichiarato di aver ucciso due militanti di Hezbollah in due attacchi separati nel Libano meridionale. iltempo.it

Mo: Idf, 'ucciso palestinese che lanciava pietre contro l'esercito in Cisgiordania' - Le truppe dell'Idf hanno sparato e ucciso un aggressore palestinese durante la notte, dopo essere state attaccate con ... iltempo.it

mo idf ucciso militanteIdf, ucciso comandante Forza Quds in Libano: online il video dell'attacco - L’operazione — ha riferito l’esercito israeliano — è avvenuta nell’area di Ansariyeh, senza fornire ulteriori dettagli ... rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.