Mo | Idf ' ucciso militante unità aerea di Hezbollah in attacco in Libano'

Le forze israeliane hanno annunziato di aver neutralizzato un membro della 127a unità aerea di Hezbollah durante un’operazione a Jouaiyya, nel sud del Libano. L’episodio si inserisce nel quadro delle tensioni nella regione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’intervento. La notizia sottolinea la continua attività militare nella zona e le dinamiche di sicurezza che coinvolgono Israele e Hezbollah.

Tel Aviv, 7 gen. (Adnkronos) - Le Idf hanno dichiarato di aver "eliminato un terrorista della 127a unità aerea di Hezbollah" in un attacco a Jouaiyya, nel Libano meridionale. Secondo l'esercito israeliano, il militante stava lavorando per "ristabilire l'infrastruttura terroristica di Hezbollah" ed è "il secondo terrorista dell'unità aerea dell'organizzazione terroristica ad essere eliminato negli ultimi due giorni".

