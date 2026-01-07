Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha espresso la propria attenzione sulla prossima partita contro il Parma, sottolineando la pericolosità della squadra avversaria. Ha inoltre commentato il suo approccio al gioco, affermando che la diminuzione delle occasioni non influisce sulla sua performance. Le sue parole offrono uno sguardo sulla preparazione mentale del giocatore in vista di una sfida importante per entrambe le squadre.

Inter News 24 Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato poco prima della sfida contro il Parma: le dichiarazioni del centrocampista armeno. Intervenuto a Sky prima di Parma-Inter, Mkhitaryan ha dichiarato: PAROLE – « Soprattutto bisogna pensare alla gara di stasera, affrontiamo una squadra brava, che sa giocare a calcio e crea problemi alle avversarie. Dobbiamo concentrarsi solo su questa gara e poi pensare al Napoli. Gioco di meno? Per me non cambia nulla, siamo tutti pronti ad aiutare la squadra. Mi alleno bene e voglio giocare delle partite. L’infortunio mi ha fermato un pò ma sto rientrando in condizione e spero di giocare sempre di più ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan: «Concentrati solo sul Parma, è una squadra pericolosa. Gioco meno? Per me è uguale perchè…»

Leggi anche: Conferenza stampa Runjaic prima di Parma Udinese: «Loro squadra pericolosa e coraggiosa. Infortuni? Mancherà solo lui. Fischi? Sentiti, ma dobbiamo fare questo»

Leggi anche: Marinozzi studia la squadra di Chivu: «L’Inter è la squadra che concede meno in Serie A, ecco perché»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie A, Roma-Parma 3-0: Mayoral e Mkhitaryan danno spettacolo - I giallorossi di Fonseca hanno chiuso la pratica già nel primo tempo sbloccando il match ... sportmediaset.mediaset.it

Fonseca su Mkhitaryan: «Difficile che recuperi per Parma» - Fastidio muscolare al polpaccio destro per Henrikh Mkhitaryan: questo il motivo che ha costretto l'armeno a lasciare il campo nel primo tempo di Roma- ilmessaggero.it

Roma-Parma 3-0, le pagelle: Mkhitaryan domina. Primo centro in Serie A per Borja Mayoral - Stringe i denti dopo aver avvertito un piccolo fastidio all'adduttore nel riscaldamento e mette in ... tuttomercatoweb.com

Sky Sport: “Inter-Bologna: Mkhitaryan in vantaggio su Zielinski”. - facebook.com facebook