Miss Bee e il principe d’inverno | il nuovo mystery d’epoca firmato Alessia Gazzola

Miss Bee e il principe d’inverno è il nuovo romanzo di Alessia Gazzola, un mystery d’epoca che combina atmosfere aristocratiche, enigmi e passioni. Ambientato tra neve e segreti, il libro approfondisce il viaggio della protagonista in un contesto ricco di mistero e tensione. Una lettura avvincente per chi apprezza storie di intrigo e atmosfere storiche, con un equilibrio tra suspense e raffinatezza narrativa.

Tra neve, segreti aristocratici e passioni pericolose, la seconda avventura di Miss Bee alza l'asticella del fascino e dell'intrigo. Un ritorno atteso per la serie Miss Bee Dopo l'ottimo esordio con Miss Bee e il cadavere in biblioteca, Alessia Gazzola torna in libreria con Miss Bee e il principe d'inverno, secondo capitolo della serie edito.

