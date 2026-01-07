Mirko Sguazzino morto a soli 37 anni lutto a Montefiascone

Montefiascone si trova a dover affrontare la perdita di Mirko Sguazzino, scomparso a 37 anni. La notizia della sua morte, avvenuta mercoledì 7 gennaio, ha suscitato grande tristezza tra i cittadini. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai cari di Mirko, condividendo il dolore per questa perdita prematura.

Montefiascone piange la prematura morte di Mirko Sguazzino, scomparso a soli 37 anni. Si è spento nella mattinata di mercoledì 7 gennaio e la notizia ha rapidamente fatto il giro della cittadina, suscitando profondo cordoglio e commozione. I funerali si svolgeranno giovedì 8 gennaio, alle 11,30. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche: ?? Lutto per Andrea Delogu: Morto il Fratello Evan Oscar a Soli 18 Anni

Leggi anche: Amici, lutto per Susy Fuccillo: morto il marito Salvatore a soli 41 anni