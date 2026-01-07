Miretti il gol contro il Sassuolo cambia il futuro del centrocampista? L’indiscrezione di Balzarini sul giocatore

Miretti, protagonista di recenti discussioni, resta sotto osservazione. Secondo quanto riferito da Balzarini, la Juventus non ha intenzione di cederlo, confermando l’interesse a sviluppare il suo talento. Il gol contro il Sassuolo potrebbe rappresentare una svolta importante nel suo percorso, ma al momento il centrocampista rimane una risorsa della squadra, con il club che valuta le sue potenzialità per il futuro.

Miretti continua a restare al centro di diversi voci. Ma Balzarini conferma che la Juventus non pensa alla cessione del giocatore. Il mercato invernale della Juventus è entrato nel vivo, e tra i nomi più chiacchierati c’è sicuramente quello del giovane talento cresciuto nel vivaio bianconero: Fabio Miretti. In un periodo in cui le voci di possibili prestiti o cessioni per fare spazio a nuovi innesti si rincorrono freneticamente, la posizione del club nei confronti del classe 2003 sembra essere diventata granitica. A fare il punto della situazione, dissipando i dubbi sul futuro prossimo del centrocampista, è stato il giornalista Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Fabio Miretti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

