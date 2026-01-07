Miretti esulta sui social | Grande prestazione di squadra Questa vittoria è importante per un motivo – FOTO

Miretti ha commentato sui social la recente vittoria della Juventus contro il Sassuolo, sottolineando l’importanza della prestazione di squadra. La partita ha evidenziato il lavoro collettivo dei bianconeri, confermando la crescita del gruppo. Un risultato che rafforza la posizione della Juventus nel campionato, mantenendo alta la concentrazione per le sfide future. La vittoria riflette l’impegno e la determinazione della squadra in questa stagione.

Miretti sui social commenta la prestazione della Juve in casa del Sassuolo ed esulta per la vittoria dei bianconeri. Il post del centrocampista. Grande entusiasmo in casa Juventus dopo la vittoria contro il Sassuolo. Sui social sono molti i calciatori che stanando la bellissima prestazione in terra neroverde. Di Gregorio si è complimentato con i compagni per i tre punti portati a casa. Anche Miretti sui social ha detto la sua sulla partita contro il Sassuolo con un messaggio che conferma la felicità per aver portato a casa i tre punti. « Grande prestazione della squadra e vittoria importante per trovare continuità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti esulta sui social: «Grande prestazione di squadra. Questa vittoria è importante per un motivo» – FOTO Leggi anche: Juve Udinese, Miretti esulta sui social: il messaggio sul futuro infiamma l’ambiente bianconero – FOTO Leggi anche: Miretti festeggia sui social la vittoria contro il Pafos in Champions League: «Vittoria importantissima per il nostro cammino» – FOTO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Juve travolge il Sassuolo per 3-0 e aggancia la Roma. Che fine ha fatto il cappellino anti-gelo di Spalletti Durante l'esultanza al gol di David, il mister 'perde' il suo cappellino e se la prende con Miretti Si respira aria di festa in casa Juventus al termine del girone d'andata - facebook.com facebook Questo esulta per aver Miretti in rosa, boh, avrà dimenticato i giocatori da #Juve come sono fatti #SassuoloJuventus. x.com

