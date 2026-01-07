Miretti Bologna, il centrocampista della Juventus, è stato accostato ai rossoblù. Tuttavia, secondo le dichiarazioni di Di Vaio, la società bolognese conferma la fiducia nel giovane Fabbian, escludendo così un possibile trasferimento di Miretti. La situazione rimane da monitorare, ma al momento non ci sono segnali concreti di un trasferimento.

Miretti Bologna, il centrocampista è stato accostato ai felsinei. Ma Di Vaio esclude questa possibilità confermando la fiducia a Fabbian. Il mercato invernale è spesso un gioco di incastri, dove il destino di un calciatore è legato a doppio filo a quello di un possibile partente. Negli ultimi giorni, l’attenzione si è spostata con forza sull’asse Torino-Emilia. Miretti è stato accostato con insistenza alla squadra rossoblù, ma la realtà dei fatti sembra essere più complessa di quanto raccontato dalle cronache. A fare chiarezza sulla strategia del club emiliano è intervenuto direttamente Marco Di Vaio prima della sfida contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti Bologna, i felsinei ci provano per il centrocampista della Juve? Svelata la posizione dei rossoblu

Leggi anche: Miretti Juve, sirene dalla Serie A: diversi club sul centrocampista in vista di gennaio, svelata la posizione del club bianconero. Novità

Leggi anche: Xhaka alla Juve, la verità sul possibile colpo bianconero: succederà questo a gennaio! La posizione del Sunderland e del centrocampista è stata svelata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Miretti, anche il Bologna è interessato: la Juve non lo cede in prestito - Dopo la Lazio, anche il Bologna sarebbe sulle tracce di Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus. tuttojuve.com