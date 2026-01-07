Nelle scuole italiane si osserva un minuto di silenzio alla ripresa delle lezioni, in memoria delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Il Ministero dell’Istruzione invita a un momento di raccoglimento per ricordare i giovani coinvolti nel tragico evento in Svizzera, sottolineando l’importanza di rispettare il dolore e la memoria delle persone colpite.

Scuole, minuto di raccoglimento alla ripresa delle lezioni: il Ministero ricorda i giovani scomparsi nel tragico incendio in Svizzera. Alla ripresa delle lezioni, oggi in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incendio avvenuto a Crans-Montana. L’iniziativa è stata disposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. « Un minuto di raccoglimento rappresenta un momento di condivisione del dolore delle famiglie colpite e un’occasione di riflessione per tutta la comunità scolastica sui valori della vita e della responsabilità civile», si legge nella circolare inviata agli istituti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime dell’incendio di Crans-Montana

