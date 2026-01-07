Minorenni italiani e non Oggi riunione in prefettura
Oggi si svolge presso la prefettura di Ascoli una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, incentrata sui recenti episodi di cronaca riguardanti minorenni italiani e stranieri avvenuti tra la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo a Ascoli e San Benedetto. L’incontro mira a valutare le iniziative da adottare per garantire la sicurezza pubblica e affrontare le problematiche emergenti.
I recenti fatti di cronaca accaduti a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo, in Ascoli e a San Benedetto, saranno al centro dell’attenzione nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si terrà oggi nella prefettura di Ascoli. Sarà indispensabile analizzare le criticità per porre un freno all’escalation di eventi che sempre più vedono coinvolti ragazzi, anche minorenni, nati in Italia da genitori stranieri. Giovani di ‘ seconde generazioni ’ che talvolta si riuniscono in gruppi tra loro e compiono imprese illegali. Vedi gli accoltellamenti accaduti a San Benedetto la notte dell’ultimo dell’anno, con 4 feriti, di cui due gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
