Minneapolis poliziotto uccide una donna Trump | Autodifesa

Durante un'operazione antimmigrazione a Minneapolis, un agente dell'ICE ha sparato, causando la morte di una donna di 37 anni. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione di tali interventi. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell'incidente, mentre le reazioni pubbliche sono diversificate. La notizia evidenzia le tensioni legate alle operazioni di controllo dell'immigrazione negli Stati Uniti.

Un agente dell'Immigration and Customs Enforcement, Ice, ha aperto il fuoco durante un raid anti-migranti oggi a MINNEAPOLIS uccidendo una donna di 37 anni. E' quanto riferiscono le autorità locali, tra le quali il sindaco della città del Minnesota, Jacob Frey che ha denunciato come l'aumento della presenza di forze federali, mobilitate per lanciare un'operazione anti-migranti ordinata da Donald Trump in particolare contro la comunità somala da lui definita "spazzatura", "sta provocando il caos nella nostra città, noi chiediamo all'Ice di lasciare immediatamente la città". La senatrice dem Tina Smith ha scritto sui social che la donna rimasta uccisa era una cittadina americana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

