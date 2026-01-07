Minneapolis il momento in cui gli agenti sparano a bruciapelo alla donna che fugge – Video

Un video diffuso sui media locali e condiviso sui social mostra un episodio avvenuto a Minneapolis, in cui un agente dell’Ice spara a bruciapelo a una donna che stava fuggendo, colpendo l’interno di un’auto. La registrazione ha suscitato attenzione e discussioni pubbliche, sollevando interrogativi sulla gestione della situazione e sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine.

In un video diffuso sui media locali e diventato virale sui social si vede un agente dell’ Ice che spara a bruciapelo alla donna uccisa a Minneapolis attraverso il finestrino dell’auto. Nel video si vede un agente mascherato che si avvicina all’auto di traverso nella strada. Un altro agente urla alla donna di “uscire dalla tua fottuta macchina” e cerca di aprire la portiera. Lei cerca lentamente di fare marcia indietro e sembra voler lasciare la zona, quando un altro agente spara tre colpi. Il Suv avanza ancora brevemente prima di andare a sbattere contro un’altra auto parcheggiata. La testimone che ha ripreso la scena, Caitlin Callenson, ha detto che stava facendo una passeggiata quando ha visto un veicolo dell’Ice bloccato nella neve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Minneapolis, il momento in cui gli agenti sparano a bruciapelo alla donna che fugge – Video Leggi anche: Pallavolista rischia la vita in una rapina, le sparano a bruciapelo alla schiena: il racconto shock Leggi anche: Minneapolis, agenti ICE uccidono una donna in un’operazione anti immigrazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. 2.000 agenti schierati a Minneapolis per la repressione dell’immigrazione e indagini per frode; Hilton accusata di cancellare le prenotazioni degli agenti ICE in un hotel di Minneapolis; Agenti dell'Ice uccidono una donna a Minneapolis. Usa, agenti dell'Ice uccidono una donna a Minneapolis durante un'azione anti-migranti - Uccisa una 37enne moglie di un leader di un movimento a difesa dei migranti. corriere.it

Minneapolis, donna trascinata nella neve da agenti dell'ICE - Scene di caos lunedì 15 dicembre nel centro di Minneapolis, in Minnesota, dove agenti federali dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) si sono scontrati con un gruppo di manifestanti anti- video.corriere.it

