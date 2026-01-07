Minneapolis agente spara e uccide donna in fuga sul Suv Trump | Si è difeso

Un agente dell'Ice a Minneapolis ha sparato e ucciso una donna di 37 anni durante un'operazione di polizia. L'incidente ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e sull'uso della forza. La vicenda è attualmente oggetto di indagine, mentre le autorità stanno analizzando i dettagli dell'intera operazione per comprendere le circostanze che hanno portato all'esito tragico.

(Adnkronos) – Un agente dell'Ice a Minneapolis ha sparato e ucciso una donna di 37 anni durante un'operazione. L'agente ha aperto il fuoco colpendo la donna che era alla guida di un Suv. La persona alla guida ha cercato allontanarsi con il veicolo. I video mostrano la reazione dell'agente che, sfiorato dall'auto, ha aperto il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

