Minaccia di lasciarsi cadere dal tetto di un palazzo a Torino | ragazza salvata dai carabinieri

Una ragazza, armata di coltello, si è salita sul tetto di un edificio a Torino, minacciando di compiere un gesto estremo. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a disarmarla e a scongiurare il peggio. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza della giovane e di prevenire eventuali conseguenze più gravi.

Armata di coltello, è salita sul tetto di un palazzo minacciando di farla finita, ma è stata disarmata e salvata dai carabinieri del nucleo radiomobile. È accaduto mercoledì 7 gennaio a Torino in uno stabile di via Poliziano intorno alle 13.30. Quando sono intervenuti i miliari, la donna aveva.

