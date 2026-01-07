Minacce alle aste immobiliari e fast food coi soldi dei Casalesi chiusura indagini per ' Lupin' A processo i due ' complici'
La Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di Antonio Fusco, imprenditore di Castel Volturno, nell’ambito di un’indagine sui legami tra attività commerciali e il riciclaggio di denaro dei Casalesi. Tra le ipotesi, minacce alle aste immobiliari e coinvolgimento in attività di ristorazione con fondi illeciti. Sono stati inoltre individuati due complici, che ora saranno chiamati a rispondere di reati associati.
Avviso di conclusione delle indagini preliminari per Antonio Fusco, imprenditore 45enne di Castel Volturno e titolare di un maxi store di arredamenti e vendita di attrezzature per la ristorazione, coinvolto nell’inchiesta della Dda dei soldi riciclati dai Casalesi. Dopo l’annullamento della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Minacce alle aste immobiliari e fast food coi soldi dei Casalesi, chiusura indagini per 'Lupin'. A processo i due 'complici' - Dopo l'annullamento della Cassazione dell'ordinanza di custodia cautelare per Antonio Fusco e la riqualificazione del reato, l'avviso. casertanews.it
Vogliono comprare una casa all’asta a Nuoro, minacce e auto incendiate: tre arresti - L’interesse manifestato da una giovane coppia che si era appena trasferita in città per un appartamento sottoposto ad asta fallimentare avrebbe scatenato la reazione violenta. unionesarda.it
