Minacce alle aste immobiliari e fast food coi soldi dei Casalesi chiusura indagini per ' Lupin' A processo i due ' complici'

La Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di Antonio Fusco, imprenditore di Castel Volturno, nell’ambito di un’indagine sui legami tra attività commerciali e il riciclaggio di denaro dei Casalesi. Tra le ipotesi, minacce alle aste immobiliari e coinvolgimento in attività di ristorazione con fondi illeciti. Sono stati inoltre individuati due complici, che ora saranno chiamati a rispondere di reati associati.

Vogliono comprare una casa all’asta a Nuoro, minacce e auto incendiate: tre arresti - L’interesse manifestato da una giovane coppia che si era appena trasferita in città per un appartamento sottoposto ad asta fallimentare avrebbe scatenato la reazione violenta. unionesarda.it

Tg La7. . Pedro Sánchez condanna intervento Usa in Venezuela e minacce alla Groenlandia: ecco cosa ha detto https://tg.la7.it/esteri/sanchez-condanna-usa-venezuela-groenlandia-07-01-2026-250412 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.