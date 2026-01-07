Minacce a La Vardera prorogate di sei mesi le indagini su Auteri

Da palermotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Palermo ha disposto una proroga di sei mesi per le indagini su Carlo Auteri, deputato regionale ex FdI ora alla Dc. L’indagine riguarda presunte minacce o violenze rivolte a un esponente del corpo politico. La decisione si inserisce in un’analisi approfondita di eventuali responsabilità, mantenendo un approccio neutrale e rispettoso delle procedure giudiziarie in corso.

La procura di Palermo ha richiesto e ottenuto una proroga d'indagini di sei mesi a carico di Carlo Auteri, deputato regionale ex FdI e ora alla Dc, indagato di "violenza o minaccia a un corpo politico". La richiesta è stata accolta dalla gip del tribunale di Palermo Cristina Lo Bue.L'inchiesta -. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Carcere di Avellino, il Gip prolunga le indagini: sei mesi per approfondire i presunti illeciti

Leggi anche: “Sei bellissima, ma ti ammazzo”, condannato a 14 mesi per le minacce e gli insulti alla carabiniera

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

minacce vardera prorogate seiMinacce a La Vardera, prorogate di sei mesi le indagini su Auteri - Tutto era partito dalla denuncia del leader di Controcorrente sulla gestione dei fondi pubblici erogati dalla ... palermotoday.it

minacce vardera prorogate seiMinacce a La Vardera, chiesta la proroga d’indagini per Auteri - La procura di Palermo ha richiesto una proroga d' indagini di sei mesi a carico di Carlo Auteri, accusato di "violenza o minaccia a un corpo politico". ilsicilia.it

minacce vardera prorogate seiMinacce a La Vardera, chiesta proroga d’indagini per Auteri - La procura di Palermo ha ottenuto una proroga di sei mesi delle indagini nei confronti del deputato regionale Carlo Auteri. meridionews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.