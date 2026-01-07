Minacce a La Vardera prorogate di sei mesi le indagini su Auteri

La procura di Palermo ha disposto una proroga di sei mesi per le indagini su Carlo Auteri, deputato regionale ex FdI ora alla Dc. L’indagine riguarda presunte minacce o violenze rivolte a un esponente del corpo politico. La decisione si inserisce in un’analisi approfondita di eventuali responsabilità, mantenendo un approccio neutrale e rispettoso delle procedure giudiziarie in corso.

