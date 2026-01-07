Minacce a La Vardera prorogate di sei mesi le indagini su Auteri
La procura di Palermo ha disposto una proroga di sei mesi per le indagini su Carlo Auteri, deputato regionale ex FdI ora alla Dc. L’indagine riguarda presunte minacce o violenze rivolte a un esponente del corpo politico. La decisione si inserisce in un’analisi approfondita di eventuali responsabilità, mantenendo un approccio neutrale e rispettoso delle procedure giudiziarie in corso.
La procura di Palermo ha richiesto e ottenuto una proroga d'indagini di sei mesi a carico di Carlo Auteri, deputato regionale ex FdI e ora alla Dc, indagato di "violenza o minaccia a un corpo politico". La richiesta è stata accolta dalla gip del tribunale di Palermo Cristina Lo Bue.L'inchiesta -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
