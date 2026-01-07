Milinkovic-Savic | Deluso per i due punti persi ma nel secondo tempo la squadra ha reagito bene

Dopo il pareggio contro il Verona, il portiere del Napoli, Milinkovic-Savic, ha commentato l’andamento della partita. Pur esprimendo delusione per i due punti persi, ha riconosciuto la reazione positiva della squadra nel secondo tempo. Le sue parole forniscono un’analisi equilibrata dell’incontro e riflettono l’impegno del gruppo nel proseguire la stagione.

Milinkovic-Savic a Dazn: "Due gol evitabili, ma che reazione! Deluso per il risultato" - Savic, portiere del Napoli, dopo il pareggio contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn: "Subiti due gol evitabili, ma può succedere, a ... tuttonapoli.net

Onze de Napoli Verona - NAP XI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. - VER XI: Montipò; Núñez, Valentini, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliadini, Bernède, Frese; - facebook.com facebook

