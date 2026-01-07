Milinkovic-Savic | Deluso per i due punti persi ma nel secondo tempo la squadra ha reagito bene
Dopo il pareggio contro il Verona, il portiere del Napoli, Milinkovic-Savic, ha commentato l’andamento della partita. Pur esprimendo delusione per i due punti persi, ha riconosciuto la reazione positiva della squadra nel secondo tempo. Le sue parole forniscono un’analisi equilibrata dell’incontro e riflettono l’impegno del gruppo nel proseguire la stagione.
Dopo il pareggio contro il Verona, il portiere del Napoli, Milinkovic-Savic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn Milinkovic-Savic a Dazn. «Sono due gol evitabili quelli presi, ma può succedere qualche volta anche per un po’ di sfortuna. L’importante è che dopo ci siamo ripresi. Noi abbiamo reagito sempre bene, con un gruppo come il nostro con tutti i ragazzi che ci sono è anche facile reagire bene, devo essere sincero. Andremo a Milano a giocarci la partita, penso che saremo pronti». Più contento per il punto o per i due punti persi? «Io sono deluso per i due punti persi, però devo essere sincero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
NAP XI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. VER XI: Montipò; Núñez, Valentini, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliadini, Bernède, Frese;
NAPOLI XI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Miguel Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. HELLAS VERONA XI: Montipò; Núñez, Valentini, Bella-Kotchap; Bradaric, Niasse, Gagliadini, Bernède, Frese; Sarr, x.com
