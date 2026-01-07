Milano preso a pugni in testa mentre fa benzina In tre volevano rubargli l’auto

Un automobilista di Milano è stato aggredito e preso a pugni mentre faceva rifornimento in viale Cassala. Tre uomini hanno tentato di rubargli l’auto, sorprendendolo mentre si trovava alla stazione di servizio. L’episodio si è verificato nella serata del 7 gennaio 2026, creando preoccupazione per la sicurezza nelle aree di servizio della città.

Milano, 7 gennaio 2026 – Una serata da incubo, per un automobilista che, mentre si trovava in una stazione di servizio in viale Cassala a Milano per fare carburante, si è ritrovato circondato e picchiato da tre rapinatori. I malviventi, tutti e tre marocchini di 22, 25 e 26 anni, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, lo hanno preso anche a pugni in testa per tentare di rubargli l'auto. A salvarlo, i carabinieri del nucleo radiomobile con quelli della stazione Milano Barona, che hanno arrestato i tre per tentata rapina aggravata. I militari erano in viale Cassala alla ricerca degli autori di un furto di pneumatici avvenuto poco prima e hanno notato i tre giovani che aggredivano l'automobilista.

Tentano di rapinare tre automobilisti in poche ore a Milano, arrestati - L'hanno colpito a pugni in testa per rubargli l'auto, mentre faceva rifornimento in una stazione di servizio. ansa.it

