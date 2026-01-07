Milano lotta nel catino di Istanbul | Egonu e Piva pimpanti ma il tie-break con l’Eczacibasi è letale in Champions League

Milano affronta la trasferta di Istanbul contro l’Eczacibasi nella Champions League di volley femminile. Nonostante le prestazioni brillanti di Egonu e Piva, la squadra milanese ha dovuto arrendersi al tie-break, concludendo la partita con un risultato di 3-2. Questa sconfitta rappresenta il primo passo falso stagionale per le lombarde nella competizione continentale.

Milano ha perso sul campo dell’Eczacibasi Istanbul per 3-2 (25-21; 20-25; 22-25; 25-22; 15-13) ed è così incappata nella prima sconfitta stagionale nella Champions League di volley femminile. La compagine lombarda si è issata sul 2-1 in casa della formazione turca, che occupa il quarto posto nella classifica della Sultanlar Ligi, ma ha poi subito la perentoria rimonta delle ragazze di coach Giulio Bregoli di fronte al proprio pubblico dello Spor Salonu e si è inchinata al tie-break. Il sestetto di coach Stefano Lavarini si è dovuto arrendere dopo 137 minuti di intensissima battaglia, in un big match dal peso specifico enorme per il primo posto nel gruppo C: Milano resta al comando con due vittorie (7 punti), ma ora l’Eczacibasi si è avvicinato (due successi, 6 punti) e anche l’Olympiacos potrebbe farsi sotto (al momento le greche sono a quota un’affermazione e due punti, domani sera incroceranno il poco quotato Zeleznicar). 🔗 Leggi su Oasport.it

