Milano-Cortina 2026 Marco Belinelli porta la torcia olimpica a Bologna

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, la torcia olimpica è arrivata a Bologna, in Piazza Minghetti. L’evento segna un momento di condivisione e attesa per le imminenti competizioni, sottolineando il coinvolgimento di diverse città italiane. Tra i portatori della fiamma, anche Marco Belinelli, simbolo di sport e italianità. Un’occasione per celebrare lo spirito olimpico e la passione sportiva del nostro Paese.

La fiamma olimpica è arrivata in Piazza Minghetti, a Bologna, a un mese esatto dall'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A fare da tedoforo è stato Marco Belinelli, ex giocatore di basket Nba e della Virtus Bologna. Tuttavia non sono mancate le polemiche con un gruppo di manifestanti che ha protestato contro la partecipazione di Israele ai Giochi.

