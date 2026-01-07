Milano-Cortina 2026 a Cervia il passaggio della Fiamma Olimpica

Da ravennatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Cervia si è svolto il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, un momento significativo che anticipa i prossimi Giochi. L’evento rappresenta un simbolo di unità e di sportività, coinvolgendo la comunità locale in un’occasione di interesse nazionale. La cerimonia ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, che promuove i valori olimpici e prepara il territorio all’appuntamento internazionale del 2026.

Oggi la città di Cervia è stata protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, uno degli eventi simbolo che accompagna i Giochi olimpici. I 25 tedofori, provenienti da ogni parte d’Italia e individuati dall’organizzazione Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica Milano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

milano cortina 2026 a cervia il passaggio della fiamma olimpica

© Ravennatoday.it - Milano-Cortina 2026, a Cervia il passaggio della Fiamma Olimpica

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: modifiche alla viabilità per il passaggio della Fiamma Olimpica a Catania

Leggi anche: L'entusiasmo di Chieti per il passaggio della Fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026 [FOTO]

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Fiamma Olimpica arriva a Cervia mercoledì 7 gennaio 2026; La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 passa da Cervia il 7 gennaio: reso noto il percorso; Prosegue il suo cammino in Romagna la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, mercoledì 7 a Cervia e Ravenna fino a Ferrara; L'anteprima della 31ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, da Cesenatico a Ferrara.

milano cortina 2026 cerviaIl passaggio della fiamma olimpica da Cervia – FOTO - Oggi (7 gennaio) la città di Cervia è stata protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano- ravennaedintorni.it

milano cortina 2026 cerviaSport ed emozione. La Fiaccola di Milano-Cortina 2026 attraversa Cervia - Cervia, questa mattina, ha accolto la Fiaccola Olimpica di Milano- ravennanotizie.it

La fiamma olimpica 'scalda' Cervia: il passaggio accolto da cittadini e bimbi delle scuole - VIDEO - L'attesa tappa della fiamma delle Olimpiadi è stato accolto dalla popolazione con grande entusiasmo. ravennatoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.