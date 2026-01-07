Milano-Cortina 2026 a Cervia il passaggio della Fiamma Olimpica

Oggi a Cervia si è svolto il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, un momento significativo che anticipa i prossimi Giochi. L’evento rappresenta un simbolo di unità e di sportività, coinvolgendo la comunità locale in un’occasione di interesse nazionale. La cerimonia ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, che promuove i valori olimpici e prepara il territorio all’appuntamento internazionale del 2026.

Oggi la città di Cervia è stata protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, uno degli eventi simbolo che accompagna i Giochi olimpici. I 25 tedofori, provenienti da ogni parte d'Italia e individuati dall'organizzazione Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica Milano.

Sport ed emozione. La Fiaccola di Milano-Cortina 2026 attraversa Cervia - Cervia, questa mattina, ha accolto la Fiaccola Olimpica di Milano- ravennanotizie.it

La fiamma olimpica 'scalda' Cervia: il passaggio accolto da cittadini e bimbi delle scuole - VIDEO - L'attesa tappa della fiamma delle Olimpiadi è stato accolto dalla popolazione con grande entusiasmo. ravennatoday.it

Massimiliano Allegri will have the honour of carrying the Olympic Flame ahead of Milano Cortina 2026! Complimenti Mister! x.com

La Torcia delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 arriva in città - facebook.com facebook

