Milano | cicliste morte su ciclabili giudice ' piste corrette'

A Milano, il giudice ha assolto l'assessore Granelli, riconoscendo che le piste ciclabili erano correttamente segnalate e realizzate. La decisione si riferisce al processo riguardante due incidenti mortali avvenuti su percorsi ritenuti conformi alle norme. La vicenda ha suscitato discussioni sul tema della sicurezza delle infrastrutture ciclabili in città, evidenziando l'importanza di un'adeguata pianificazione e gestione della mobilità sostenibile.

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Incroci con piste ciclabili correttamente segnalate. E' questa, in sintesi, la motivazione che ha portato, lo scorso 17 dicembre, il giudice di Milano Alberto Carboni ad assolvere l'assessore comunale Marco Granelli dalle accuse di omicidio stradale in concorso per presunte irregolarità nella progettazione e nella realizzazione delle piste ciclabili dove hanno perso la vita due donne. Granelli e gli altri imputati rispondevano della morte di Veronica D'Incà, 38 anni, che stava pedalando su una ciclabile in viale Brianza quando è stata investita da un camion il primo febbraio 2023.

